Подрядчик из Белокаменки, виновный в появлении фекальных рек в Снежногорске, проиграл суд

Организация решила оспорить вменяемые прокуратурой нарушения. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последние месяцы жителям Снежногорска приходилось терпеть зловонные реки, которые разлились по улицам города. Дело в том, что в канализацию незаконно сбрасывались отходы, привозимые со стройплощадки Центра крупнотоннажных морских сооружений в Белокаменке.

Нарушения со стороны ООО «Велесстрой» выявила мурманская межрайонная природоохранная прокуратура. В адрес компании было внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Организация решила оспорить вменяемые прокуратурой нарушения и обратилось в арбитражный суд Мурманской области. Однако там ООО "Велесстрой" оказали в удовлетворении требований. Они пошли дальше.

- Общество обратилось с апелляционной жалобой, в которой просило отменить обжалуемое решение суда первой инстанции, полагая, что сточные воды, образуемые в процессе деятельности, не являются отходами и не попадают под действие закона об отходах, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В итоге решение Арбитражного суда первой инстанции оставили без изменения, апелляцию ООО «Велесстрой» - без удовлетворения. Доводы о том, что ООО «Велесстрой» образует не жидкие бытовые отходы, а хозяйственно-бытовой сток, который не является отходами, суд отклонил, как основанные на неверном толковании норм материального права.

Устранение нарушений по представлению находится на контроле природоохранной прокуратуры.

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