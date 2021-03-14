За сутки коронавирус забрал жизни четырех жителей Заполярья. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 14 марта 2021 года составило 1016 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за сутки от COVID-19 умерли еще четыре человека.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заразились 47 801 человек, 75 из них получили положительный результат теста на COVID-19 за последние 24 часа.

Продолжается прививочная кампания. Вакцину от коронавируса получили более 26 тысяч северян. Всего в регион поступило более 31 тысячи доз "Спутник V".

Благодаря тому, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, ряд ковидных ограничений сняли. Так, работу ресторанов и кафе продлили до двух часов ночи, для пожилых северян отменили самоизоляцию, а родителям разрешили присутствовать на утренниках в детсадах.

Благодаря тому, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизировалась, ряд ковидных ограничений сняли. Так, работу ресторанов и кафе продлили до двух часов ночи, для пожилых северян отменили самоизоляцию, а родителям разрешили присутствовать на утренниках в детсадах.

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