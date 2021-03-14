Стали известны подробности смерти мужчины в "Северном Нагорном" в Мурманске

Следователи проводят проверку. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Субботним вечером в торговом центре Мурманска "Северное Нагорное" произошло несчастный случай. Напомним: мужчина перегнулся через стеклянное ограждение и упал вниз с третьего этажа, разбившись насмерть. Очевидцы отмечают, что тот был пьян.

По данному факту следственным комитетом РФ по Мурманской области проводится процессуальная проверка.

- Следователями осмотрено место происшествия. Установлена личность погибшего - мужчина, 1969 года рождения. По предварительным данным, северянин перелез через перила на третьем этаже ТЦ и прыгнул вниз, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета РФ по Мурманской области Наталья Тростина.

Сейчас продолжаются проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Когда проверка завершится, следствием будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следком Мурманской области возбудил уголовное дело по гибели двух рабочих в Белокаменке. Молодые люди упали вместе с подъемником (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru