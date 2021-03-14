В Мурманске нашли привязанных собак с перетянутыми георгиевскими ленточками мордами

Собак привязали к дереву. Фото: vk.com/murmanpriut

В любой ситуации, безусловно, надо разбираться. Ведь не так уж редко оказывается, что все не так, как кажется на самом деле.

К однозначному выводу по этой ситуации мурманчане еще не пришли. 13 марта руководителю мурманского приюта для бездомных Оксане Анчишкиной прислали видео, которое заставило волонтеров волноваться.

- В районе Верхне-Ростинского шоссе на пустыре к дереву на коротких поводках привязаны четыре собаки, у которых морды стянуты георгиевскими ленточками. Я не буду комментировать поступок человека, сделавшего это, - написала в своей группе Оксана Анчишкина.

Она просила единомышленников найти для собак кров, а также помочь ей связаться с владелицей животных, ведь они были явно домашними.

Оказалось, что эта версия верна: за собаками ухаживает пожилая женщина. И те, кто ее знает, просят не судить о ней по первому впечатлению.

- Хозяйка оставляет своих собак ненадолго, чтоб покормить собак и щенков в гаражах. На мордах резинки обычно, не туго затянуты. Всех собак спасла она с улицы. Я и многие ее лично знают. Добрый и отзывчивый человек. Не у всех пенсионеров есть деньги лишние на намордники нескольким собакам, тем более, человек ни у кого не просит, сам выхаживает, спасает даже от живодеров, - написала в группе "Мурманск" Светлана Рузанова.

Нашлись добрые люди, которые предложили помочь женщине и купить намордники для собак.

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