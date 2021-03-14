В "Северном Нагорном" в Мурманске мужчина упал с третьего этажа и разбился насмерть

Мужчина после падения с высоты не выжил. Фото: Иван МАКЕЕВ

Около 10 часов вечера 13 марта в торгово-развлекательном центре Мурманска погиб человек.

Как рассказали очевидцы, на третьем этаже мужчина неудачно перегнулся через стеклянное ограждение и упал вниз.

- Полетел вниз с третьего этажа и упал на цокольный, ударился об перила и умер, - сообщила в группе "Мурманск" Алиса Мерц.

Как отмечают многочисленные очевидцы трагедии, мужчина на момент случившегося был пьян, поэтому это можно расценить на несчастный случай. Стеклянные ограждения в торгово-развлекательных центрах часто доходят до пояса взрослым или чуть выше, поэтому подходить близко к ним не стоит.

Напомним: в Мурманске на улице Зои Космодемьянской с высоты 9 этажа упал 12-летний мальчик. К сожалению, выжить ребенку не удалось.

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