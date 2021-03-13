Одному из пострадавших от рук живодера из Североморска щенков понадобилось срочное переливание крови

Кнопу спасают в Санкт-Петербурге. Фото: приют "Надежда"

На прошлой неделе в Североморске у одной из войсковых частей нашли двух собак с частично снятыми шкурами. Кто это сделал, пока не известно, полиция сейчас проводит проверку.

А волонтеры спасают Кнопу и Мотю, состояние которых довольно тяжелое. Матильде уже провели операцию в Мурманске, а вот Кнопу, которая пострадала больше подруги, отвезли в Санкт-Петербург. Прогноз на ее выздоровление осторожный.

- Новости не очень хорошие. В два часа ночи Кнопе срочно понадобились доноры для переливания крови: у нее сильная анемия, абсцесс раны на шее. Всю ночь куратор по лечению Кнопы Оксана Львовна договаривалась по телефону с клиниками. В банке крови делали перекрестные пробы, подбирали необходимую кровь для Кнопы, запаковывали и отправляли доставку курьером на стационар. Какое счастье, что в наше время, при наличии желания, средств и связи существует возможность своевременно помочь. Сегодня у Кнопы после переливания крови, планируется операция по вскрытию абсцесса на шее, о ее самочувствии мы расскажем чуть позже, - сообщили волонтеры североморского приюта "Надежда" 13 марта.

А пока все желающие могут перевести посильную сумму на помощь Кнопе и Моте. Лекарства и перевязки для них стоят очень дорого.

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