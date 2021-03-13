Погорельцы из Кандалакши получили счета от Фонда капитального ремонта

Погорельцы с улицы Спекова продолжают получать квитанции от Фонда капитального ремонта. Фото: архив Ольги Мещеряковой

В ночь на 6 февраля пожар почти полностью уничтожил дом на улице Спекова, 11 в Кандалакше. Напомним: по предварительной версии огонь занялся из-за не затушенной сигареты, один человек погиб, 22 остались без крова и почти без всех вещей.

Погорельцы сейчас живут кто на съемных квартирах, кто у друзей. А еще... получают счета от Фонда капитального ремонта Мурманской области. И искренне не понимают, почему они должны платить, если теперь у них нет крыши над головой.

- Чтобы решить данную проблему своих жильцов, управляющая компания «Феникс», которая занималась обслуживанием и содержанием этого многоквартирного дома, обратилась напрямую в Фонд капитального ремонта Мурманской области. Согласно ответу чиновников, выставление счетов является правомерным и даже корректным, потому как пока здание не признано аварийным и подлежащим сносу. Сделать это должна муниципальная специальная комиссия на основании заявления собственников. Как правило, происходит подобное в течение 30 дней, но в случае чрезвычайной ситуации срок сокращается до 10 дней, - рассказала жительница Кандалакши Ольга Мещерякова.

Северянка пришла к выводу, что здание, уничтоженное наполовину, пока не признано непригодным для жизни.

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