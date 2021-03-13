"Праздник Севера-2021" в Мурманской области: расписание

"Праздник Севера-2021" в Мурманской области начинается! Фото: Олег ФИЛОНОК

Расписание соревнований "Праздника Севера-2021" для тех, кто хочет насладиться азартом соревнований и свежим воздухом, нужно отслеживать самостоятельно в соцсетях. Время соревнований определяется за несколько дней. Итак, ближайшие два дня.

13 марта, суббота 11.00 – старт соревнований по лыжным гонкам 61-го "Праздника Севера" учащихся (Мурманск, лыжный стадион спорткомплекса «Долина Уюта») 11.00 – церемония открытия и старт соревнований по натурбану 61-го "Праздника Севера учащихся" (г. Кандалакша, ул. Восточная, 7, санная трасса детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва) 14.00 – церемония награждения победителей и призеров соревнований по натурбану 61-го "Праздника Севера" учащихся (г. Кандалакша, ул. Жемчужная) 14 марта, воскресенье 10.30 – торжественная церемония открытия 86-го международного традиционного "Праздника Севера" и 61-го "Праздника Севера" учащихся (г. Мурманск, лыжный стадион спорткомплекса «Долина Уюта»). 11.30 - продолжение соревнований по лыжным гонкам в рамках 61-го Праздника Севера учащихся (г. Мурманск, лыжный стадион спорткомплекса «Долина Уюта»)

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