Дорогу на Териберку открыли

Дорога на Териберку открыта. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Непогода, которая царила в Мурманской области в последние дни, сдает позиции. Сильный ветер утихает, закончилась метель, а ведь именно из-за них были закрыты сразу три дороги в регине.

Еще 12 марта удалось открыть дорогу Заполярный-Сальмиярви.

Также скоро можно будет проехать в Териберку. Напомним: дорогу на село закрыли 10 марта.

- 13 марта с 12.00 будет открыт участок автодороги Кола-Серебрянские ГЭС, с 32 километра до Туманного и автоподъезд к Териберке, - сообщили в министерстве транспорта Мурманской области.

В 21.00 12 марта колонну водителей провели от Заозерской развилки до Спутника, а также от Спутника до Заозерской развилки.

Впрочем, не только из-за погоды могут закрыть дорогу. С 15 по 19 марта включительно с 14:00 до 16:00 будет временно закрыто (не более 45 минут) движение для всех видов транспорта на автомобильной дороге Р-21 "Кола" на 1540 километре в связи с проведением буровзрывных работ.

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