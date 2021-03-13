Число умерших от коронавируса в Мурманской области превысило 1000 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 13 марта 2021 года составило 1012 человек. По последним данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за сутки от COVID-19 умерли еще семь человек.

Напомним: 28 февраля в Заполярье вместе с 30 ноября 2020 года не было ковидных смертей, но потом кривая пошла вверх. 4 и 5 марта был такой же результат, как 13-го - семь летальных случаев.

Всего с марта 2020 года в Мурманской области новой коронавирусной инфекцией заразились 47 726 человек, 72 человека получили положительный результат ПРЦ-теста за последние 24 часа. Это лучший результат с 22 сентября, когда было зафиксировано столько же заболевших, после число зараженных стало расти, достигнув максимума 2 декабря - 290 человек.

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