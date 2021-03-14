В Мурманской области через два года появится трасса по натурбану

Реализация запланирована на следующий год. Фото: правительство МО

Федерация санного спорта очень заинтересована в оборудовании трассы натурбана в Кандалакше. Помимо загрузки трассы соревнованиями, представители федерации готовы с момента введения ее эксплуатацию начать проводить там сборы. Вопрос только в том, когда это произойдет. На этот вопрос ответила Светлана Наумова, исполняющая обязанности министра спорта и молодежной политики Мурманской области.

- Проектно-сметная документация составлена, сейчас она проходит согласование и государственную экологическую экспертизу. Это обязательное требование ко всем проектам, которые реализуются в Арктике. Примерно месяцев пять потребуется на экспертизу, - пояснила Светлана Наумова.

На следующий год запланирована реализация. Самое сложное в этом проекте - не сама трасса и сопутствующие объекты: тренерская, раздевалки и т.д. - а то, как ее обслуживать муниципалитету, как ее вписать в город и местность так, чтобы она была интересна и востребована не только в сезон. Министр сказала, что проектировщики нашли решение.

- Года через два трасса у нас будет, - обнадежила Светлана Наумова.

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