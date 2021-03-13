Пропавшая в Мурманске 15-летняя девушка просит ее не искать

15-летнюю Дарью Терпелову ищут с 9 марта. Фото: "МурманСпас"

Почти пять дней мама 15-летней Дарьи Терпеловой не видела дочь. Подросток ушла из дома на улице Скальной еще 9 марта, где она находится - не известно.

Ее поисками занимается полиция и волонтеры поисково-спасательного отряда "МурманСпас". Однако сама девушка пишет в комментариях к ориентировке на себя, что против такого внимания к своей персоне.

- Искать меня не надо!!! Со мной все в порядке, маме отзвонились! Пдн (отдел по делам несовершеннолетних) отписалась!!! - уверяет Дарья.

Но такие действия не помогают - пока девушка не вернется домой, поиск не отменят.

Напомним: с 12 марта в Мурманске также искали 58-летнюю Викторию Минину - женщина ушла из областной больницы и пропала. Но 13 марта волонтеры сообщили, что северянку нашли живой и невредимой. А вот поиски 17-летнего Игоря Будько продолжаются.

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