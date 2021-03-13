В Мурманске 48-летняя женщина вышла из больницы и пропала

Виктория Минина пропала 12 марта. Фото: "МурманСпас"

Поисково-спасательный отряд "МурманСпас" разместил ориентировку на поиск пропавшей женщины.

48-летняя Виктория Минина 12 марта ушла из Мурманской областной больницы на улице Павлова,6, с тех пор не известно, где она находится.

Приметы: рост 160-165 сантиметров, плотное телосложение, светлые волосы средней длины. Виктория дезориентирована и нуждается в помощи. На момент исчезновения была одета в зеленую кофту, синие штаны, на ногах были тапочки.

Всех, кто видел женщину или может помочь в ее поисках, просят позвонить в "МурманСпас" по телефонам 8-911-339-89-41 и 8-911-311-70-20 (линии работают круглосуточно). Или в полицию 01 или 102.

Напомним: в Мурманске ищут 17-летнего подростка, который пропал две недели назад. Игорь Будько ушел из дома 25 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске ищут очевидцев двух ДТП с пострадавшими. Первая авария случилась 28 февраля на улице Карла Маркса, а вторая - 1 марта на проспекте Ленина (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru