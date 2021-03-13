Молодая жительница Мурманска помогла пенсионерке нести сумку, а потом обокрала ее

Молодая соседка украла у пенсионерки сумку с 4600 рублями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Многие росли на рассказах о тимуровцах, да не все поняли, что надо делать добрые дела, а не обижать тех, кто слабее тебя.

26-летняя мурманчанка увидела на улице свою 86-летнюю соседку, которая шла из магазина с пакетами. Женщина вызвалась помочь пенсионерке и донести ее сумки до дома. Но когда они дошли до дома, молодая соседка убежала с сумкой. В ней был кошелек с 4600 рублями.

Впрочем, ее быстро нашли. Оказалось, что злоумышленница нигде не работает.

- Задержанной оказалась неработающая и ранее несудимая 26-летняя жительница областного центра. Подозреваемая призналась в содеянном. Похищенные денежные средства полицейскими изъяты и возвращены владелице, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По факту кражи в отношении мурманчанки возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Мурманска украл у спящего посетителя банка телефон за 30 тысяч рублей. Северянин думал, что избежит наказания из-за отсутствия свидетелей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru