Омбудсмен по защите прав детей Алевтина Андреева о драке детей и взрослого в Мурманске: "Неправильно на силу реагировать силой"

Видео с участием школьников и мужчины заинтересовало полицию.

12 марта в соцсетях появилось видео потасовки мальчиков на улице Морской в Мурманске, участие в которой принял участие также взрослый мужчина.

Напомним: один из парнишек ударил другого, за что стал получать толчки от других школьников. А потом появился папа ребенка, получившего удар, и стал угрожать маленькому северянину.

По факту появления видео полиция начала проверку. Также к разбирательству подключилась уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

- Я посмотрела ролик и подготовила обращение на имя начальника УМВД России по Мурманской области Виталия Зайкова о проведении проверки. О ее результатах мне сообщат, и мы будем смотреть, как поступать дальше. Мы живем с вами в цивилизованном мире. Неправильно на силу реагировать силой, - сообщила Алевтина Андреева.

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