Жители Мурманской области, самовольно застеклившие балконы, должны сами очищать их от сосулек

Администрация Апатитов настоятельно просит почистить свои балконы и лоджии от снега и сосулек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оказывается, балконы можно стеклить, устанавливать навесы и менять их конфигурацию только после утверждения проекта. Вы знали об этом? А если это не сделано, то всю ответственность за содержание балкона и лоджии несете вы сами. Об этом напомнила администрация Апатитов.

Более того, очищать такие балконы и лоджии от снега, сосулек и наледи жильцы квартир должны самостоятельно: своими силами или с помощью специализированно организации и управляющей компании. Мы решили узнать на примере Апатитов, кто из управляющих компаний оказывает такие услуги, и с трудом нашли понимание только с одной – ООО «УК Северная».

- Если разрабатывается проект, то он учитывает перепады температур, возможность образования наледи, длину подоконников и навесов, - пояснили редакции «КП» в ООО «УК Северная». – Если жильцы самостоятельно все застеклили, то и очищение должны делать самостоятельно. Мы оказываем такие услуги только с привлечением промышленных альпинистов.

Получается, если балкон или лоджию никто не трогал, и они соответствуют изначальным конструкциям, или застеклены и переоборудованы по проекту, то этим занимается управляющая компания бесплатно. А если жильцы самовольно застеклили балкон, то придется посбивать сосульки самостоятельно или заплатить деньги.

Администрация Апатитов настоятельно просит почистить свои балконы и лоджии от снега и сосулек. И если вы планируете это сделать своими силами, то вам советуют проконтролировать, чтобы сосульки не упали на голову прохожим или на капот машины. В общем, нужен свой дежурный. А вот услуги промышленных альпинистов в Апатитах обойдутся в копеечку – почти 5000 рублей.

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