В Мурманске стартовало голосование по выбору смотровых площадок у Кольского залива

Сейчас идет активная работа по сбору мнений жителей города-героя, проводятся опросы, вешаются плакаты в подъездах. Фото: vk.com/moizaliv

Мурманчанин Алексей Арушанян в прошлом году принял участие в проекте Архитекторы.РФ с проектом видовых площадок на Кольский залив. Этот проект заинтересовал губернатора Андрея Чибиса, и его включили в общий план работы.

Сейчас идет активная работа по сбору мнений жителей города-героя, проводятся опросы, вешаются плакаты в подъездах. Сегодня, 12 марта, стартовал опрос на сайте "Мой залив", где жителям предлагают проголосовать за понравившуюся площадку или предложить свою.

- Вопрос функционала площадки открытый. Там могут быть размещены детская площадка, площадка для выгула собак, просто смотровая. Что жители предложат, то и сделаем - рассказывает редакции "КП" автор проекта Алексей Арушунян.

Редакция "КП" проголосовала за площадку на Абрам-мысе и предложила сделать там иллюзию настоящей автобусной остановки м телефонной будкой, автобусным табло и продажей билетов в Хогвартс. А что предложите вы?

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