Масленица в Мурманске 2021: где и когда пройдут праздничные мероприятия

В заполярной столице пройдут народные гулянья. Фото: администрация Мурманска

На этих выходных празднуется Масленица - самое время печь блины и идти гулять на свежем воздухе! Как и где отметят в Мурманске Масленицу-2021.

13 и 14 марта жителей и гости областного центра смогут хорошо повеселиться на театрализованных народные гуляньях «Широкая Масленица», которые организуют на несколько площадках.

Так, в субботу на площади в районе дома № 101 по проспекту Кольскому в 12.00 для мурманчан будет представлена праздничная концертная программа. В это же время начнутся развлекательные программы возле Дворца культуры «Судоремонтник» в Росляково. Продолжится гулянье праздничным концертом. Также перед ДК будет организована выездная торговля.

- В детском городке «Сказка» в 13.00 начнется конкурс народных кукол. В 13.30 заработает ярмарка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, начнется конкурс «Тещины блины». В 14.00 начнутся эстафеты, викторины и концертная программа. Также мурманчане смогут сами испечь блины на свежем воздухе. Кульминацией праздника станет хоровод, - сообщили в администрации Мурманска.

Также в детском городке пройдет конкурс "Чудо-сани 2021" от "Комсомольской правды"-Мурманск", который гарантированно будет веселым и интересным. Стоит заглянуть!

14 марта традиционное празднование Масленицы развернется в самом центре города – перед зданием гостинично-делового центра «Арктика». На улице Воровского, от проспекта Ленина до улицы Ленинградской, орагнизуют выездная торговля.

В 12.30 начнется зрелищная и спортивно-игровая программа. Мурманчане смогут принять участие в «Блинном забеге», соревнованиях по саамскому футболу и метанию валенка. Для самых маленьких гостей праздника организуют игру «Накорми оленя». Также для жителей и гостей города пройдет концерт с участием творческих коллективов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Малахов вместе с супругой отметят Масленицу в Апатитах. Для праздника сделают особенное чучело (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru