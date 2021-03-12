Погода в Мурманске и области на 13, 14 марта 2021 года: до -23 градусов, небольшой снег

Температура воздуха будет в пределах климатической нормы. Фото: Ольга ЗАСУХИНА

В последнее время погода совсем не радовала жителей Мурманской области. То морозы, то ветер сильный, то снегопады. Для весны такое совсем не годится. К счастью, на этих выходных небесная канцелярия решила успокоиться, поэтому сильные холода будут ждать лишь тех, кто решит прогуляться на свежем воздухе ночью.

- 13 марта ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14, при прояснениях -18-23, днем -4-9 градусов. Гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

По прогнозам синоптиков, с 13 по 15 марта Кольский полуостров будет находиться под влиянием многоцентровой циклонической депрессии, смещающейся с районов Северной Атлантики в восточном направлении. В этот период в нашем регионе ожидается относительно мягкий характер погоды, температура воздуха будет в пределах климатической нормы.

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