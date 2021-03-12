В Мурманской области определили границы зон затопления рекой Кола

В ближайшее время границы зон затопления появятся на публичной кадастровой карте. Фото: Олег ФИЛОНОК

Летом прошлого года Кольский район настиг масштабный паводок. Дачи северян затопило, а в некоторых поселках был введен режим ЧС. Чтобы снизить риски возникновения подобных происшествий, министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области подготовило предложения по определению границ зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола.

Они уже прошли необходимую процедуру согласования и были направлены Двинско-Печорское бассейновое водное управление, где после рассмотрения материалов приняли решение об установлении зон затопления и подтопления и издали соответствующий приказ.

- Сейчас сведения об определении границ вышеуказанных зон направлены Двинско-Печорским БВУ в Росреестр для внесения их в ЕГРН. Таким образом, в ближайшее время границы зон затопления, подтопления, прилегающих к реке Кола, появятся на публичной кадастровой карте, - сообщили в региональном минприроды.

Зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития территорий. Это нужно для того, чтобы в этих местах соблюдался определенный режим для предотвращения негативного воздействия на них.

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