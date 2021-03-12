В гипермаркете Мурманска задержали агрессивного матерщиника

28-летний мужчина пришел в один из гипермаркетов на улице Радищева в Мурманске. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Росгвардейцам снова пришлось иметь с дебоширом, который решил, что может нарушить общественный порядок, раз ему очень хочется.

28-летний мужчина пришел в один из гипермаркетов на улице Радищева в Мурманске. Вел он себя неспокойно: был агрессивным и матерился.

- Мужчина громко выражался нецензурной бранью и мешал нормальной работе сотрудников гипермаркета. На замечания гражданин не реагировал и покинуть торговый зал отказывался. Для вызова экипажа вневедомственной охраны работники магазина нажали тревожную кнопку, - рассказали в пресс-службе Росгвардии Мурманской области.

Сотрудники ведомства задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За свое вызывающее поведение молодой человек отделался легко - в его отношении составили административный протокол за мелкое хулиганство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруги из Мурманской области поверили мошенникам и отдали полмиллиона. Деньги обманутым северянам пришлось брать в кредит (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru