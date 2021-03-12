Житель Мурманска украл у спящего посетителя банка телефон за 30 тысяч рублей

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Безработный житель Мурманска решил немного обогатиться, обокрав молодого человека, пребывающего в царстве Морфея. Правда, вскоре злоумышленника нашли правоохранители.

Так, в полицию обратился 23-летний мурманчанин, рассказав, что вечером, будучи пьяным, он уснул в в зоне самообслуживания одного из банков областного центра. Проснувшись, он обнаружил, что из кармана куртки пропал его смартфон. Гаджет стоил 30 тысяч рублей.

- Полицейские опросили возможных свидетелей, а также просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Правоохранители установили, что в тот момент, когда молодой человек спал, в отделение банка зашел неизвестный мужчина. Злоумышленник достал из кармана мурманчанина телефон, выполнил операции в банкомате и удалился, оставшись незамеченным, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Сотрудники полиции задержали 55-летнего вора. У него забрали украденный гаджет и вернули владельцу. Тот вину признал и пояснил полицейским, что надеялся избежать наказания из-за отсутствия свидетелей.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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