Фотограф National Geographic собирает деньги на издание книги "Беломорский бестиарий"

На проект надо 450 тысяч рублей. Фото: Олег ФИЛОНОК

На многие проекты деньги собирают через краундфандинговые платформы. Сейчас на сайте Boomstarter открыт сбор на издание книги "Беломорский бестиарий". Одним из его авторов станет Виктор Лягушкин - постоянный фотограф National Geographic, член команды Phototeam.pro.

- В этой книге мы рассказываем об удивительных существах, которых видели в Белом море. Основой для текста послужили дневниковые записи журналиста, писателя и натуралиста Богданы Ващенко. В качестве иллюстраций мы использовали мои фотографии и рисунки талантливейшего художника Дениса Лотарева, - рассказывает Виктор Лягушкин.

На проект надо 450 тысяч рублей, пока удалось собрать 145 тысяч рублей. Для того, чтобы дойти до цели, у команды есть почти два месяца. Или же, если сумма не накопится, пожертвования надо будет вернуть.

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