Дороги Заполярный-Сальмиярви и на Печенгу открыли для проезда

Дороги открыты для всех видов автотранспорта. Фото: Олег ФИЛОНОК

11 марта погода совсем не радовала автовладельцев. Разыгрался сильный ветер, который достигал 28 метров в секунду, метель, видимость была почти нулевой. Некоторые дороги в Мурманской области пришлось закрыть ради безопасности. Две из них уже открыли.

- Внимание! Открыто движение. Автомобильная дорога Заполярный - Сальмиярви с 0 по 23 километр открыта в обычном режиме 12 марта с 10.00, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Кроме того, с 14.00 12 марта открывается движение на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» с 1470 по 1510 километр для всех видов автотранспорта.

А вот путь в Териберку все еще остается закрытым. Вероятно, совсем скоро она тоже будет вновь доступна для проезда. Как обещают заполярные синоптики, в ближайшие дни ветер утихнет, а морозы спадут.

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