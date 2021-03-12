В Кировске перекроют дороги из-за съемок сериала "Полярный"

Дороги временно перекроют. Фото: администрация Кировска

Недавно в Кировске стартовали съемки продолжения комедийного сериала "Полярный 2", главные роли в котором исполняют Михаил Пореченков, Екатерина Шпица и Иван Охлобыстин.

По нуждам киношников в городе горняков на время перекроют дороги.

- В связи со съемками сериала "Полярный" в Кировске будет временно ограничено движение на участках городских дорог. 12 марта с 15.00 до 22.00 перекроют проезд вдоль ЦДТ "Хибины" (проспект Ленина, 5). 13 марта с 12.30 до 17.30 перекроют выезды от развлекательного центра "Fusion" вдоль улицы Ленинградской до поворота на улицу Советской Конституции. Движение большегрузного транспорта по улице Ленинградской будет осуществляться по мере необходимости, - сообщили в администрации города.

Водителей легковых автомобилей убедительно просят при въезде и выезде из города в указанное время перемещаться по проспекту Ленина.

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