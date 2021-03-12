В Мурманске проводят проверку по истории с мальчиком, на которого напали сверстники и мужчина

Видео с участием школьников и мужчины заинтересовало полицию.

В группе "Мурманск" появилось видео, главными героями которого стали несовершеннолетние. В кадре - несколько мальчишек на улице Морской, которые идут за сверстников м ругают его. А все потому, что ранее между парнишкой и другим мальчиком произошел конфликт - один другого ударил.

В итоге драчуна стали преследовать школьники, а потом к ним подключился папа ребенка, который получил удар.

- Ты зачем его ударил? Посмотри, какого он роста, - спрашивает мужчина. - Еще раз сделаешь - размажу тебя.

А потом говорит своему сыну, что он может ударить обидчика в ответ. Ранее ему прилетело еще и от других мальчишек.

- Ввосьмером на одно, - плачет парень.

Урегулировать конфликт пыталась женщина, которая проходила мимо детворы.

- По факту публикации видео в СМИ проводится проверка, - рассказала "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

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