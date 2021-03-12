В Мурмашах нужна помощь дезориентированной бабушке

Бабушка заблудилась. Фото: vk.com/murmanskgroup

В Мурмашах нуждается в помощи бабушка, которая не знает, куда идти. Об этом сообщили в паблике "Мурманск".

- В поселке на улице Цесарского, 2 с самого утра сидит бабушка, потерялась, дезориентирована. Представляется как Татьяна Юрьевна. Говорит, что живет в Мурманске, есть дочь Лена Крылова. Может кто ищет ее! - отметила мурманчанка Елена Кияница.

Сейчас пожилая женщина находится в тепле, ее накормили и напоили. На место приехала полиция выяснять что к чему.

К слову, эта северянка уже оказывалась в беде минувшей зимой. В тот раз женщина сидела в аптеке областного центра и говорила, что она из Туломы, приехала в Мурманск к дочери. В итоге женщину забрала внучка.

Напомним: в январе житель Мурманска помог замерзающей ночью на улице бабушке, за которой обычно присматривает соцработник.

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