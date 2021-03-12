В "Празднике Севера-2021" примут участие девять стран

Праздник будет международный - объединит девять стран. Фото: Олег ФИЛОНОК

Культурная и спортивная жизнь в Мурманской области постепенно возвращается на прежние рельсы. Если год назад мероприятия отменяли одно за другим, то сейчас они снова возвращаются.

Одно из главных событий этой весны - "Праздник Севера-2021". Его открытие состоится в это воскресенье, 14 марта, в 10.00 в Долине Уюта.

- Будет торжественная часть с зажжением огня, поднятием флага. Участие в церемонии открытия примут и дети, и взрослые, ждем 402 участника со всех муниципалитетов, - сообщила вице-губернатор Елена Дягилева.

Праздник будет международный - объединит девять стран. Напомним: участники должны будут сдать тест на коронавирус. Юных спортсменов объединит "Праздник Севера" для учащихся, а закроют "Полярную Олимпиаду" 28 марта.

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