Коронавирус за сутки забрал жизни 6 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 12 марта 2021 года составило 1005 человек. По данным оперативного штаба при правительстве региона, за последние сутки COVID-19 забрал жизни шести жителей Заполярья. Прошел ровно год с начала пандемии и мы достигли печальной планки в более тысячи летальных исходов.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года новой коронавирусной инфекцией заразились 47654 человека, 70 новых случаев зарегистрировали за последние сутки. Выздоровели 46433 пациента.

Наибольшее число заболевших приходится на Мурманск (+35, всего 23458), Североморск (+3, всего 4383) и Кандалакшский район (+9, всего 3355).

В регионе привились от ковида более 25800 тысяч человек. Поступило более 31 тысячи доз вакцины. На днях новый прививочный пункт открылся в Териберке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области с начала 2021 года свернули 634 ковидные койки. В регионе от коронавируса привили 25800 человек (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru