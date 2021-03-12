Как изменилось поведение клиентов в сети Tele2 за год удаленки

В прошлом году был реализован проект по рефармингу частот в Мурманске и Апатитах. Фото: Пресс-служба Tele2

Tele2 проанализировала особенности потребления услуг связи своими клиентами на Северо-Западе во время пандемии в 2020 году. Даже при значительном росте трафика и изменении географии его распределения, качество работы сети Tele2 оставалось на хорошем уровне.

Изменение географии и рост потребления

География потребления мобильных услуг изменилась сразу после перехода предприятий на удаленный режим работы, жители Северо-Запада стали чаще уезжать загород и на дачи. Tele2 проанализировала изменения в распределении интернет-трафика в период режима ограничений в Санкт-Петербурге и области, в Калининградской, Вологодской, Архангельской, Мурманской, Новгородской, Псковской областях и республике Карелии.

В первые недели апреля, когда был объявлен всеобщий режим самоизоляции, население мигрировало из столиц регионов в область. Наибольший рост трафика был зафиксирован в Новгородской области на 45% по сравнению с предыдущими неделями, когда все население жило привычной жизнью. На втором месте оказалась Ленинградская область, где потребление мобильного интернета увеличилось на 36%, а на третьем месте районы республики Карелии - 30%. При этом в областных центрах и исторической части Санкт-Петербурга трафик снизился. После отмены ограничений ситуация стабилизировалась. За 2020 год интернет-трафик в сети Tele2 по Северо-Западу увеличился на 30%, а в стандарте 4G на 50%.

Кино, учеба, Cyberhero

С помощью технологии big data аналитики Tele2 проанализировали, на что чаще всего расходовали интернет-трафик абоненты. Самым популярным видом досуга стал просмотр фильмов в онлайн-кинотеатрах – 73%, далее по популярности идут образовательные сайты - 20%, а 7% пользователей читали книги. Отметим, что самыми скачиваемыми книгами за время пандемии по данным сервиса «Tele2 Книги» стали издания из раздела «Психология», а самой популярной бесплатной книгой стал «Брак без крика и ссор», на третьем месте – «Идиот» Достоевского. Хотя годом ранее бестселлерами становились книги в жанре фэнтези. Также растет интерес и к киберспорту. На Северо-Западе наиболее активными оказались Петербуржцы. За 2020 год на платформе Cyberhero количество игроков из Санкт-Петербурга и Ленинградской области увеличилось более чем в 5 раз.

Путешествия по стране

Изменилась и роумингавая активность клиентов оператора. Число абонентов, которые отправились в путешествие по регионам России на январских выходных, выросло на 25% по сравнению с прошлым годом, а общий пассажиропоток за границу сократился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Самым популярным заграничным направлением стала Турция.

Качество связи стало еще выше в Мурманской области

В целом за 2020 год только в сети 4G рост трафика в Вологодской области составил 50%. Оператор планомерно развивает инфраструктуру связи в регионе. В прошлом году был реализован проект по рефармингу частот в Мурманске и Апатитах. Кроме того, на самых загруженных базовых станциях полосу LTE-1800 расширили до 15 МГц. В семи районах области стали использовать технологию LTE-800, главным преимуществом которой является широкий радиус действия сигнала и хорошая проникающая способность в помещениях. Также технические специалисты Tele2 завершили проект по добавлению стандарта LTE на все базовые станции в регионе. Таким образом 100% базовых станций оборудованы 4G и теперь высокоскоростной мобильный интернет есть везде, где есть связь Tele2.

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