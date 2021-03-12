В Мурманске ищут очевидцев двух ДТП с пострадавшими

Очевидцев дорожных происшествий просят связаться с госавтоиспекторами. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Мурманские госавтоинспекторы разыскивают очевидцев двух серьезных ДТП, которые произошли пару недель назад в областном центре.

Первая авария случилась 28 февраля около 20.15. В районе дома № 45 по улице Карла Маркса, неустановленный водитель Kia Rio не справился с управлением и столкнулся с Jeep Grand Cherokee. Пассажир автомобиля Kia, а также водитель второй иномарки получили телесные повреждения.

Второе ДТП произошло в маршрутке - 1 марта примерно в 7.30.

- В районе дома № 1 по проспекту Ленина, неустановленный водитель, управляя автобусом «ГАЗ», следующим по маршруту «51», резко затормозил, из-за чего в салоне упала пассажирка. Женщина получила телесные повреждения, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Очевидцев дорожных происшествий просят связаться с госавтоиспекторами по телефонам: 40-79-70, 40-79-74 или обратиться в ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Мурманску по адресу: ул. Карла Либкнехта, д. 46/1, кабинет 204 (в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00-14.00).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП с пострадавшим на Чумбарова-Лучинского в Мурманске устроила 15-летняя девочка. Об этом сообщили госавтоинспекторы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru