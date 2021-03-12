Ледокол "Ленин" в Мурманске спустя год открыли для посетителей

Посещение ледокола обязательно в маске. Фото: Олег ФИЛОНОК

Коронавирус уже не так сильно одолевает жителей Заполярья - обстановка стабилизировалась, что позволило многим заведениям возобновить работу.

Так, одна из главных достопримечательностей Мурманска, атомный ледокол "Ленин", вновь открыт для посетителей. С 12 марта на судне-музее возобновляется проведение экскурсий. Напомним, что из-за пандемии ледокол был закрыт почти на год - с 30 марта 2020 года.

- Мурманчане и гости города приглашаются на экскурсии ежедневно со среды по воскресенье, понедельник и вторник – выходные дни. Начало обзорной экскурсии по атомному ледоколу – в 12.00, 14.00, 16.00 часов. Посещение интерактивной выставки «Атом и Арктика» - 13.00, 15.00. Продолжительность каждого сеанса - 50 минут. Численность одной экскурсионной группы не должна превышать 20 человек, - сообщили в ФГУП «Атомфлот».

Всем посетителям на входе будут бесконтактным способом измерять температуру. Посещение ледокола обязательно в маске. Оплатить экскурсию можно только банковской картой.

Для обеспечения безопасности посетителей все сотрудники Арктического выставочного центра будут работать в максах и перчатках, а также еженедельно тестироваться на коронавирус.

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