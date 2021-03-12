Партизанский остров в Мурманской области может получить статус объекта культурного наследия

Оргокомитет для придания охранного статуса уже создан. Фото: Группа памяти Михаила Орешеты

Партизанский остров в Мурманской области - особенное место. В годы войны здесь, тогда еще на суше, не затопленной водами водохранилища, собирались партизанские отряды.

Уже в мирное время землянки и другие постройки были восстановлены, и здесь появился музей под открытым небом, куда стали приезжать на слеты потомки партизан, юные северяне и другие, кто не хотел забывать про горькие события лихолетья.

За судьбу Партизанского острова очень переживал краевед, писатель и историк Михаил Орешета: он спасал землянки от пожаров, небрежного отношения со стороны туристов и рыбаков.

Чтобы то, что делал Михаил Григорьевич, не пропало даром, остров решили сохранить. На днях состоялась встреча межрегиональной общественной организации «Пограничники Арктики» и общественников, на которой обсудили судьбу Партизанского.

- Всем нам необходимо на самом высоком уровне принять соответствующие решения для сбережения этих святых мест, охранить их от вандалов, продолжить дело Михаила Орешеты по патриотическому воспитанию. С этим полностью согласилась и министр культуры Ольга Обухова. Но главное сейчас – объединить усилия всех структур, чтобы присвоить Партизанскому статус объекта культурного наследия. К работе подключается и Комитет молодежной политики области, - сообщила журналист и писатель Марина Чистоногова.

Оргокомитет для придания охранного статуса уже создан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Супруги из Мурманской области поверили мошенникам и отдали полмиллиона. Деньги обманутым северянам пришлось брать в кредит (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru