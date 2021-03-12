Стало известно, разрешен ли въезд в Финляндию жителям Мурманской области

Изменения вступят в силу 19 марта. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Как бы ни хотелось жителям Мурманской области отправиться в соседствующую с нами Финляндию, пока что такая возможность на горизонте не маячит.

11 марта правительство скандинавского государства решило, что ограничения на въезд будут продлены до 17 апреля 2021 года.

- Пандемия коронавируса продолжается, и адекватных мер по компенсации ограничений пока нет. Таким образом, для предотвращения распространения вирусной инфекции как внутренний пограничный контроль, так и так и ограничения на внешнее приграничное движение будут продолжены. Изменения вступят в силу 19 марта, - сообщили в министерстве внутренних дел Финляндии.

Сейчас в страну рек и озер пропускают лишь граждан Финляндии, а также иностранцев, имеющих разрешение на пребывание.

Более подробный перечень о других категориях граждан, которым разрешено пересечение финской границы можно найти на сайте пограничной охраны.

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