На "Праздник Севера" спортсмены будут приезжать с ковидными справками

Зрителям на соревнованиях разрешат присутствовать, однако надо будет соблюдать ограничения, например, масочный режим. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

14 марта в Мурманске состоится торжественная церемония открытия "Праздника Севера-2021".

Северян в рамках "Полярной Олимпиады", закрытие которой запланировано на 28 марта, ждут соревнования оленеводов, лыжный марафон, скандинавская ходьба, а вот зимнего плавания в этот раз в программе нет.

В 2020 году "Праздник Севера", как и многие другие мероприятия, отменили из-за коронавируса. В этом году улучшающаяся обстановка позволяет нам собираться на улице, но правила безопасности будут.

- Спортсмены приезжают со справками о ковиде, сделанными не раньше чем за 72 часа до прибытия. На допинг спортсменов проверять не будут, если только федерации сами это сделают, - рассказала серебряный призер Олимпийских игр Лариса Круглова.

Зрителям на соревнованиях разрешат присутствовать, однако надо будет соблюдать ограничения, например, масочный режим.

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