В Кольском районе застрявших на снегоходе северян вызволяли спасатели

В 23:30 11 марта мурманские спасатели добрались до места назначения. Фото: vk.com/szrpso

Поездка на снегоходе по просторам Мурманской области закончилась для пары северян неудачно. Мужчина и женщина заблудились и застряли на своем транспорте в лесу. Пришлось вызывать спасателей.

- 11 марта в оперативно-дежурную службу по системе «112» поступила информация о том, что двое граждан застряли на снегоходе в районе 29 километра автодороги «Кола - Лотта», близ озера Пакъявр). Северяне находятся на связи, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Мурманской области.

Для оказания помощи туда выдвинулись спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного центра МЧС России в составе 4 человек, 4 единицы техники (2 автомобиля, 2 снегохода).

В 23:30 11 марта мурманские спасатели добрались до места назначения и помогли мужчине и женщине выбраться. В медицинской помощи северяне не нуждались.

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