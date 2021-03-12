В 2021 году в Мурманской области не будет "Лыжни дружбы"

В прошлом году «Лыжня дружбы» не состоялась из-за пандемии. Фото: Елена КОВАЛЕНКО

На этой неделе в Мурманской области состоится церемония торжественного открытия "Праздника Севера". В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса, в этом он состоится и даже со зрителями - их число ограничивать не будут, все-таки это мероприятие на свежем воздухе.

А вот другое любимое северянами мероприятие снова не состоится.

- В этом году опять не будет "Лыжни дружбы". К сожалению, по причинам не согласования с пограничниками, мы не можем его проводить, - сообщила журналистам вице-губернатор Елена Дягилева.

Напомним: в последние годы этому спортивному празднику в принципе не везет. То его отменяют из-за политической обстановки, хотя мероприятие как раз помогает дружбе россиян, финнов и норвежцев - по территории этих трех стран проходит лыжня. А еще веской причиной была погода - в 2019-м для создания трассы просто не хватило снега.

В прошлом году "Лыжня дружбы" не состоялась из-за пандемии.

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