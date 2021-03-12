Житель Полярных Зорь получил условный срок за избиение женщины

Житель Полярных Зорь на три недели отправил знакомую на больничный. Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Полярных Зорь довольно легко отделался за то, что пустил кулаки в ход против женщины.

14 октября прошлого года мужчина выпивал вместе со знакомой в одном из домов на улице 50 лет Октября в Кандалакше. Ночь была бурной, пара гуляла до 7 утра. Но закончилось все печально: собутыльники поссорились, и мужчина решил проучить подругу, избив ее. Врачи оценили нанесенный здоровью вред как средней тяжести - северянка провела на больничном почти три недели.

В отношении полярнозоринца возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК РФ).

- Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы, условно, с испытательным сроком 1 год. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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