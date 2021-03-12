В Мурманской области сохраняется сильный ветер

Ветер в Мурманской области сохранится до конца 12 марта. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В феврале и марте жители Мурманской области, кажется, видели все капризы погоды: сначала сильный снегопад и метель, потом морозы и теперь, как вишенка на торте, сильный ветер.

Из-за него закрыли уже три дороги: на Печенгу и Заполярный, Заполярный-Сальмиярви и, конечно, Териберку. А на ярмарке "На Севере - весна!" приостановили работу аттракциона - 10-метровой матрешки.

По прогнозам синоптиков, сильный ветер пока не будет утихать.

- 12 марта ожидается переменная облачность, существенных осадков не будет. Ветер юго-западный умеренный, местами сильный, поземок. Температура воздуха -5-10°. Гололедица, - уточнили в Мурманском гидрометцентре.

Зато температура воздуха будет постепенно повышаться. До плюса нам пока далековато, но морозы все-таки решили уйти.

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