В Мурманске начали возводить стены будущего детского сада на улице Достоевского

Строительство детского сада на улице Достоевского уже идет в графике. Фото: администрация Мурманска

В прошлом году в Мурманске открылись две новые стройки: детские сады появятся на улицах Достоевского и Капитана Орликовой. Правда, уже зимой стало известно, что подрядчики отстают от графика. Прокуратура даже объявила предостережение заказчику по стройке на улице Достоевского.

На этой неделе этот объект проверили глава Мурманска Андрей Сысоев и глава администрации Евгений Никора.

- Фактически тридцать лет в Мурманске не строились объекты образования. Этот детский сад будет соответствовать современным требованиям, как и второе дошкольное учреждение на улице Капитана Орликовой. Кроме того, сейчас идет проектирование двух школ – на улице Советской и в переулке Казарменном. Школа на 500 мест, которая будет строиться на улице Советской, заменит школу №12, где после реконструкции разместится художественная школа. Это движение вперед – хороший задел на будущее, - сообщил Андрей Сысоев.

А Евгений Никора отметил, что работы на Достоевского уже идут в графике. Сейчас здесь монтируют железобетонные конструкции каркаса цоколя и первого этажей. И уже появляются кирпичные стены внутренних лестничных клеток.

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