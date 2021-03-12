Мурманская область заняла 10 место в рейтинге Рособрнадзора по качеству образования

В Мурманской области образование оказалось на высоте. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба по надзору в сфере образования представила рейтинг регионов России по качеству школьного образования.

По его данным, Мурманская область набрала 67,6 балла из возможных 100 и заняла 10 место в общем списке. В развернутой аналитике можно увидеть, что самый высокий показатель у нас - это само школьное образование в целом (80,4 балла). Также у нас высокая степень образовательного равенства, функциональной грамотности и всеобщего охвата, вот только звезд у нас мало – мы набрали в этой позиции всего 6,6 балла.

Проседает Мурманская область и в категории «поступление в вузы своего региона» и «эффективность управления качеством образования».

В лидерах этого списка, безусловно, Москва и Санкт-Петербург. Также нас обошла Калининградская, Свердловская и Ярославская области. Хуже всего ситуация с качеством образования в Чечне, Дагестане и Ингушетии.

Республика Крым заняла 71 позицию в этом списке, а Севастополь - 44. Архангельск, Вологда и Карелия поделили места с 17 по 19.

- Основная цель создания данного ресурса – обеспечить открытость для граждан информации о системе школьного образования в субъектах Российской Федерации. Такая открытость будет способствовать совершенствованию и развитию этих систем, а руководству регионов поможет в принятии правильных управленческих решений, — пояснил на пресс-конференции руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Высокий уровень Мурманской области в этом списке и его внутренние особенности – это объективное отражение тех процессов, которые происходят в Заполярье.

- Одной из причин, которые всегда указывали внутренние мигранты, почему они хотят переехать в Мурманскую область – это доступность образования и его некоррумпированность, - пояснила редакции «КП» Ирина Разумова доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра гуманитарных проблем Баренц региона - филиала ФИЦ «Кольский научный центр РАН». – А с другой стороны у нас утратился и фактор доступности высшего образования – оно сейчас обслуживает только интересы производств, работающих в Мурманской области. Но не все хотят, чтобы их дети были только горняками, химиками или моряками. Поэтому молодое поколение ориентируется на получение образования в других местах по своим интересам.

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