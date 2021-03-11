Мурманская областная Дума проведет заседание 18 марта

В повестке запланированы 23 вопроса. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской областной Думе определились с датой очередного заседания - парламентарии встретятся 18 марта. Это будет третья встреча с начала года.

В повестке запланированы 23 вопроса. Один из самых важных - рассмотрение схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Мурманской областной Думы, которую ранее составили в облизбиркоме.

Помимо этого депутаты обсудят изменения в ряд региональных законов, заслушают доклады о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Мурманской области, о деятельности Контрольно-счетной палаты Мурманской области в 2020 году. Рассмотрят вопрос о внесении в порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона "О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы и инвалидами I группы".

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