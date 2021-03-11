Из Мурманского колледжа искусств украли волторну

Стоимость валторны оценивается в 200 тысяч рублей. Фото: vk.com/mki51

Сотрудники полиции сейчас работают в колледже искусств Мурманска, где неизвестный похитили валторну. Это духовой инструмент, причем довольно компактный, поэтому вынести его было не так сложно, как какой-то другой.

Стоимость валторны оценивается в 200 тысяч рублей.

- В данный момент ведутся мероприятия по установлению личности злоумышленника, - сообщила "КП" начальник пресс-службы УМВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

К слову, мужчина совершил в колледже две кражи: помимо музыкального инструмента он взял также личные вещи одного из студентов. Только не учел, что в образовательном учреждении есть камеры видеонаблюдения.

Напомним: житель Кировска забрался в чужую квартиру, чтобы украсть чугунную ванну. Стоимость вещи оценили в 500 рублей.

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