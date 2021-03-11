В Мурманской области из-за непогоды закрыли дорогу на Печенгу и Заполярный

Рекомендуется уточнять прогноз погоды и состояние трассы перед выездом. Фото: правительство МО

В Мурманской области не на шутку разыгрался ветер, который достигает аж 28 метров в секунду. Из-за непогоды в регионе уже закрыли путь в Териберку и дорогу Заполярный-Самильярви. Следующим на очереди к перекрытию стал участок дороги, ведущий к Печенге и Заполярному.

- 11 марта с 13.00 закрыт проезд для всех видов транспорта по автомобильной дороге Р-21 "Кола" с 1470 по 1510 километр по погодным условиям - сильный ветер, низовая метель, нулевая видимость. Будьте внимательны и осторожны! - предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

Спасатели рекомендуют по возможности воздержаться от дальних поездок на личном транспорте, а будучи в пути остановиться и переждать непогоду в ближайшем населенном пункте или придорожных кафе.

О состоянии региональных дорог можно узнать на офицальном сайте «Мурманскавтодора». Также эту информацию можно уточнить в диспетчерской службе по телефонам: (8152) 214-070, (8152) 250-808.

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