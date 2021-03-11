Следком Мурманской области возбудил уголовное дело по гибели двух рабочих в Белокаменке

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Фото: Олег ЗОЛОТО

4 февраля на стройке в Белокаменке произошло ЧП: сломался подъемник крана, он полетел вниз с высоты почти 20 метров вместе с двумя монтажниками, которые были в люльке. Когда та ударилась о землю, рабочие вылетели из нее.

24-летний монтажник погиб на месте, его 21-летний коллега выжил. Его госпитализировали в реанимацию. Решался вопрос, чтобы спецбортом доставить пострадавшего для лечения в Москву, воздушное судно МЧС прибыло за рабочим, но оказалось, что его состояние слишком тяжелое для перелета. Позже молодой мужчина умер в больнице.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

- Усилия следствия сосредоточены на установлении конкретных должностных лиц, чьи действия (бездействие) повлекли наступившие последствия в виде гибели двух рабочих; проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу (истребована документация, регламентирующая деятельность строительной организации, требования охраны труда, должностные инструкции), - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области Наталия Тростина.

Виноваты в гибели монтажников могут лишиться свободы на срок до семи лет.

Напомним: после трагедии на стройке в Белокаменке упал еще один подъемник.

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