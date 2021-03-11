Более 3 тысяч заявок поступило на политическое шоу «#ДебатыКандидаты»

Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны.

Партия «Новые люди» 11 марта завершила прием заявок на первое в России политическое реалити-шоу #ДебатыКандидаты. Со всей страны поступила 3071 заявка, сообщает пресс-служба партии.

До 24 марта заявки кандидатов будут рассмотрены компетентным жюри, которое выберет 30 участников, которые поборются за 30 миллионов рублей.

Свои заявки на участие подали кандидаты из 70 регионов страны. Большинство участников молодые люди и девушки в возрасте от 21 года до 35 лет –1689 человек (55%). Самым взрослым участником стал 73-летний пенсионер из Кемеровской области, тогда как самой молодой участнице 21 год, это студентка из Подмосковья. Большинство заявок на участие в конкурсе подали мужчины (73%), а 27% – женщины.

- Реалити-шоу #Дебаты-Кандидаты - яркое явление в политической жизни страны. Также это социальный лифт, возможность попасть во власть для тех, кто не имел опыта политической деятельности. Если человек желает своей стране развития, готов много работать, у него должен быть шанс, - говорит руководитель регионального отделения партии «Новые люди» в Мурманской области Ярослав Саплев. - Мы покажем и докажем, что политика - это не скучные совещания и заседания, а интересные люди. Выбранные после рассмотрения всех анкет тридцать участников будут откровенно отвечать на острые вопросы, участвовать в испытаниях, должны будут проявить себя.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев.

В состав жюри конкурса войдут председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев, блогер Рамис Япаров и капитан команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаев, а также приглашенные эксперты – знаменитые политические и общественные деятели. Модератором реалити-шоу будет телеведущая Тая Тонкова. Заявки принимались на сайте проекта kandidat.newpeople.ru. Со временем на этой странице появится информация об участниках и о выходе новых серий.

Первую серию шоу зрители увидят в начале апреля. Шоу #ДебатыКандидаты будет транслироваться на YouTube-канале партии «Новые люди» и в Instagram.

В финальный этап конкурса выйдут трое лучших конкурсантов. Их определят не только члены жюри, но и зрители реалити-шоу.

Участников поселят в один дом, где они будут готовиться к испытаниям. Для кандидатов проведут тренинги представители медиаиндустрии. В ходе конкурса участникам предстоит пройти испытания, где они смогут проявить себя и получить полезный для политиков опыт.

Победители конкурса получат возможность стать кандидатами от партии «Новые люди» на предстоящих выборах в Госдуму и заксобрания регионов в сентябре 2021 года.

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