Вместо смартфонов умные гаджеты: какие подарки дарили на 23 февраля и 8 марта

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Фото: Пресс-служба МегаФон

Умные часы и браслеты стали самыми популярными подарками на 23 февраля и 8 марта. Их продажи выросли почти в три раза по сравнению с обычным днем, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл», изучив покупательский спрос в фирменной рознице и интернет-магазине на Северо-Западе.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирали в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

В топ-5 популярных гаджетов также попали роутеры и моноподы, спрос на которые вырос почти вдвое. Замыкают рейтинг видеорегистраторы в подарок на 23 февраля и зарядные устройства на 8 марта. Их покупали в полтора раза чаще перед праздниками.

А те, кто решил подарить смартфон, в основном выбирали модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23 февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

«В Мурманской области в салонах связи «МегаФон Ритейл» также наблюдался поздравительный бум. Несмотря на возросшую в последнее время популярность онлайн-шопинга, иногда, перед покупкой, хочется «примерить» вещь к себе. А благодаря профессиональной консультации, процесс выбора проходит увереннее для клиента. Еще здесь можно больше узнать о цифровых услугах, услугах связи, произвести расчеты или пополнение счета», – комментирует руководитель по продажам на массовом рынке отделения МегаФона в Мурманске Наталья Паничева.

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