Коронавирус унес жизни 6 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 11 марта 2021 года составило 999 человек. По данным оперативного штаба, за последние сутки COVID-19 забрал жизни шести жителей Заполярья.

Всего в Мурманской области с марта 2020 года новой коронавирусной инфекцией заразились 47584 человека, 71 новый случай зарегистрировали за последние сутки.

Наибольшее число заболевших приходится на Мурманск (+33, всего 23423), Североморск (+4, всего 4380) и Кандалакшский район (+10, всего 3346).

В регионе начался четвертый этап проверки на иммунитет к коронавирусу. По данным министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, в регионе получили вакцину от опасной инфекции более 25800 человек. Всего работает 25 прививочных бригад.

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