В Мурманской области за неделю подорожали морковь, яйца и мясо

Наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Специалисты Мурманскстата проанализировали цены на продукты в магазинах Мурманской области и выяснили, что некоторые овощи, а также мясо опять подорожали.

Наблюдение за стоимостью социально значимых продовольственных товаров первой необходимости идет в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утвержденному Росстатом, в Мурманске, Апатитах и Североморске.

- Со 2 по 9 марта 2021 года наибольшее увеличение цен зафиксировано на морковь (на 6,0%), куриные яйца (на 1,0), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,9), картофель (на 0,8), вермишель (на 0,7), охлажденные и мороженые куры (на 0,6), пастеризованное молоко (на 0,6%), - сообщают в статистическом органе.

Тем временем белокочанная капуста, наоборот, подешевела на 0,7%. В среднем она стоит 25 рублей.

На остальные товары цены остались прежними или изменились незначительно.

Напомним: на прошлой неделе поднималась стоимость лука и яблок.

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