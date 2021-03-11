В Мурманске задержали водителя Mitsubishi, который сбил женщину и скрылся

В отношении североморца возбудили головное дело. Фото: Алексей ФОКИН

7 марта в Мурманске на улице Радищева произошло ДТП, в котором пострадала женщина, а виновник аварии скрылся с места происшествия. Но долго безнаказанным ему оставаться не удалось.

Сотрудники полиции установили, что водитель Mitsubishi на регулируемом перекрестке наехал на женщину 1971 года рождения, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. Северянку с ушибами доставили в медицинское учреждение.

В областном центре был введен план «Перехват». Спустя непродолжительное время нарушителя задержали росгвардейцы и передали его полицейским.

- 44-летний житель Североморска, совершивший наезд на пешехода, находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление авто в нетрезвом виде и за уезд с места ДТП. Автолюбитель был лишен водительских прав на один год. Срок наказания на данный момент не истек, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении североморца возбудили головное дело по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Сейчас житель флотской столицы находится под административным арестом.

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